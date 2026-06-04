浦和レッズは4日、侮辱的行為を行ったFWオナイウ阿道への処分を発表した。5月31日に行われた明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第1戦のファジアーノ岡山戦でにて、試合後にオナイウは自チームサポーターに対して、中指を立てる侮辱的行為をしていた。浦和はすぐに謝罪し事実を認めた中、改めて本人に聞き取り調査を実施。面談を経て、処分を決定した。クラブはオナイウに対し、出場自粛1試合とともに、制裁金と厳