年齢を重ねても脳の若さを保つにはどうすればいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「脳を若返らせるための貴重な活動に家事がある。いつも通りではなく、手順を少し見直すことで、記憶を司る海馬が全く衰えない『スーパーエイジャー』の脳に近づくことができる」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kumikomini※写真はイメージです - 写真＝iStock.com