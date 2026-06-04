エディオンとヤマダホールディングスが経営統合に向けて検討していることがわかりました。エディオンとヤマダホールディングスは一部報道を受け、4日午前、「経営統合について検討していることは事実」と発表しました。昨年度の売上高はヤマダホールディングスが業界1位のおよそ1兆6900億円。エディオンは業界5位のおよそ7900億円です。経営統合が実現した場合、およそ2兆5000億円規模のグループとなりま