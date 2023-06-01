3月・4月は12HRも受賞逃す…今永以来となる日本選手の受賞MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手賞を発表。ホワイトソックスの村上宗隆が月間最優秀新人に選出された。日本選手では9人目の受賞となった。村上は5月、打率.244、8本塁打18打点、OPS.937の活躍を見せた。5月29日（同30日）には右脚を痛めて戦線離脱したが、本塁打数トップを争っていた。3月・4月の表彰では村上は12本塁打を放っていたものの、同賞