3月・4月は12HRも受賞逃す…今永以来となる日本選手の受賞

MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手賞を発表。ホワイトソックスの村上宗隆が月間最優秀新人に選出された。日本選手では9人目の受賞となった。

村上は5月、打率.244、8本塁打18打点、OPS.937の活躍を見せた。5月29日（同30日）には右脚を痛めて戦線離脱したが、本塁打数トップを争っていた。

3月・4月の表彰では村上は12本塁打を放っていたものの、同賞はケビン・マクゴニグル（タイガース）が受賞していた。日本人選手の受賞は2024年3月・4月の今永昇太以来となる。過去にはイチロー（5度）、大谷翔平（2度）、鈴木誠也らも受賞した。

ア・リーグの最優秀野手は打率.333、5本塁打26打点のニック・カーツ（アスレチックス）、最優秀投手は4勝1敗、防御率0.93のスペンサー・アリゲッティ（アストロズ）となった。

ナ・リーグでは月間最優秀新人はTJ・ラムフィールド（ロッキーズ）が受賞。最優秀野手は打率.301、8本塁打25打点のJJ・ブレイディ（レッズ）。最優秀投手には5登板で4勝、防御率0.00のクリストファー・サンチェス（フィリーズ）が輝いた。同賞には大谷もノミネートされていた。（Full-Count編集部）