西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当することを発表した。『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け、長年にわたりファンを魅了してきた「合体ロボ」