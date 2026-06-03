歌手の工藤静香さん（56）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。煌びやかなドレス姿を披露した。「本当にありがとうございました」工藤さんは、「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」と報告した。足を運んでくたファンに感謝の言葉をつづり、最後もあらためて「このツアーに関わってくださったすべての皆さま