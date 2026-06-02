【27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き】 6月5日より順次予約開始 8月27日 発売予定 価格：49,980円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」の機能紹介トレーラーを公開した。 「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付