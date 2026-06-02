この記事をまとめると ■自動車ユーザーにとってAIが身近な存在になってきた ■トヨタでは歩行者や自転車などの動きをAIが理解するシステムの開発を進めている ■自動運転やロボット技術でフィジカルAIが実用化する動きが加速しそうだ ウーブン・シティが人とクルマを理解する 2020年代に入って、「AI（人工知能）」への注目が一気に高まった。そんなふうに感じている自動車ユーザーが多いだろう。スマホでもAIを活用したサービ