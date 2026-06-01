NVIDIAが5月20日に発表した2027年度第1四半期決算は、売上高が前年同期比85%増となった。AI関連への関心は変わらず強いが、投信市場では半導体中心の流れに加え、「フィジカルAI」など、より細分化されたテーマにも資金が向かい始めている。【こちらも】NISA成長投資枠の次の一手AI・半導体投資に注目資産運用業協会が2026年5月18日に公表した統計によると、4月末の公募投信の純資産総額は334兆289億円となり、過去最高を更