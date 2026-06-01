TUBEの4年ぶりの全国ツアー＜TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’＞最終公演が5月31日（日）に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場で開催された。◆ライブ写真今回の全国ツアーは、2025年6月1日にデビュー40周年を迎えたTUBEが同年7月6日に地元・厚木市文化会館の公演を皮切りにスタート。2026日5月31日の那覇文化芸術劇場なはーと大劇場のファイナルまで約11か月の間に全国40公演、約8万人の観客を動員した。公演当日