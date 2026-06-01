TUBEの4年ぶりの全国ツアー＜TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’＞最終公演が5月31日（日）に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場で開催された。

◆ライブ写真

今回の全国ツアーは、2025年6月1日にデビュー40周年を迎えたTUBEが同年7月6日に地元・厚木市文化会館の公演を皮切りにスタート。2026日5月31日の那覇文化芸術劇場なはーと大劇場のファイナルまで約11か月の間に全国40公演、約8万人の観客を動員した。

公演当日は昨年リリースされた最新ベストアルバム『All Singles TUBEst -Blue- & -White-』のタイトルになぞらえ、現在から過去へと時代を遡るセットリストを元に、現在から2000年までの前半を“White”、1999年から1985年までの後半を“Blue”とした2部構成で約2時間半に及ぶライブが展開された。

2025年の最新作「同じ空の下で」から始まり、「涙を虹に」、「月と太陽」など、前半では9曲を披露。後半は、次第に熱を帯びてきたファンの歓声とともに、「きっとどこかで」、「夏を待ちきれなくて」、「あー夏休み」など、“TUBE＝夏”というイメージを作り上げた楽曲をファンとともに熱唱するなど、ファンと一体となるライブを届けた。

アンコールでは「Dance With You」から「シーズン・イン・ザ・サン」を立て続けに披露し、最後はデビューシングルでもある「ベストセラー・サマー」と2ndシングル「センチメンタルに首ったけ」のマッシュアップでラストを飾り、熱気に包まれながらフィナーレを迎えた。

この全国ツアーを終えたTUBEは、8月8日（土）に初の夏フェスへの出演となる＜LuckyFes’26＞に初登場し、9月5日（土）には夏恒例の横浜スタジアム公演＜TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026＞を開催する。

ツアーを終え、本日6月1日から今回の全国ツアーのセットリストで構成されたオフィシャルプレイリストも公開された。41年目を迎えたTUBEが届ける夏を是非とも楽しみにしてほしい。

■セットリストプレイリスト＜TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’＞

https://tube.lnk.to/V70Pi7

■放送情報

WOWOW『TUBE 40th Anniversary Live & Documentary 〜40周年の航海記〜』

6/28（日）午後7:30〜 WOWOWライブで放送 / WOWOWオンデマンドで放送同時配信

※放送終了後〜1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信 詳細はWOWOW公式サイトをご覧ください。

https://www.wowow.co.jp/music/tube/