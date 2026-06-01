YOSHIKIが本年8月にグランド ハイアット 東京で開催する＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞にて、追加2公演のを開催することが決定した。本公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。先行チケット受付の段階から想定を大きく上回る応募が殺到し、チケット争奪戦が激化する中、当初予定されていた全5公演は一般発売を待たずして完売