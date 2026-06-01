YOSHIKIが本年8月にグランド ハイアット 東京で開催する＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞にて、追加2公演のを開催することが決定した。

本公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。先行チケット受付の段階から想定を大きく上回る応募が殺到し、チケット争奪戦が激化する中、当初予定されていた全5公演は一般発売を待たずして完売。完売後も追加公演を求める声が相次いだことを受け、急遽、追加2公演の開催が決定した。

6月1日（月）12時から楽天YOSHIKIカード先行（1次先行）から順次開始予定。

今年8月はYOSHIKIの海外スケジュールが予定されているため、当初は8月最終週のみでの開催となっていたが、大きな反響を受け、急遽2公演を追加。追加公演は、8月27日（木）Dinner Show、8月28日（金）Breakfast Showの2公演で、YOSHIKIのディナーショーとしては初となる平日昼公演が実現する。これにより、本ディナーショーは当初予定されていた5公演から、連続7公演へと拡大し、100回記念公演への注目はさらに高まることとなる。

毎年プラチナチケットとして知られる本公演は、その豪華な内容から“世界一豪華なディナーショー”とも称され、国内外から高い注目を集めている。YOSHIKI自らがプロデュースする極上のフルコース料理、息遣いまで感じられる至近距離でのピアノとドラムのパフォーマンス、そしてyoshikittyとの共演など、他では体験できない唯一無二の空間を創り上げてきた。

100回記念公演となる今回は、センターステージ形式を採用。来場者はこれまで以上に近い距離でYOSHIKIの音楽と世界観を体感することができる。

また本公演には、これまで数多くの著名人や世界的スターが来場してきたほか、予期せぬスペシャルセッションが実現することでも知られている。さらに近年は、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のショーも融合し、音楽・美食・ファッションが交差する総合エンターテインメントへと進化を遂げている。

YOSHIKIは今回の100回記念公演について、「100回記念という特別な節目を迎えられるのは、これまで支えてくださったファンの皆さんのおかげです。たくさんの反響をいただき、本当に感謝しています。8月、会場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」とコメントしている。

今年4月、＜YOSHIKI CLASSICAL 2026＞東京公演で完全復帰を印象づけたYOSHIKIは、その後も世界を舞台にした活動を加速させている。5月には、来日中の世界的レジェンド、ダイアナ・ロス（Diana Ross）の公演にサプライズ出演。世代やジャンルを超えた夢の共演は大きな反響を呼び、その存在感を改めて世界に示した。

6月1日には、ニューヨークで開催される米国エンタメ界の権威ある式典「Entertainment Community Fund Gala」において、日本人アーティストとして初となる「Medal of Honor」を受賞。授賞式でのパフォーマンス後にはフランス・パリへ向かい、新たなプロジェクトも控えている。

さらに7月16日・17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES』を開催。同会場は、米ニューヨークのカーネギーホール、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールなどとともに世界的な名門音楽ホールのひとつに数えられ、ロサンゼルス・フィルハーモニックの本拠地としても知られる。世界的建築家フランク・ゲーリーが手掛けた独創的な建築美と、世界屈指の音響を誇る同会場では、スペシャルゲストの登場も予定されている。

＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランド ハイアット 東京 ボールルーム ■追加公演

8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

一般：110,000(税込)

VIP：300,000(税込) 8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込) ■スケジュール

追加公演

8月27日（木）Dinner Show

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月28日（金）Breakfast Show

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月28日（金）Dinner Show 一般 VIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月29日（土）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月29日（土）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月30日（日）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月30日（日）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00 ■追加公演 先行予約スケジュール

6月1日（月）12:00〜6月7日（日）23:59 楽天YOSHIKIカード先行（１次先行）

6月8日（月）12:00〜6月14日（日）23:59 楽天YOSHIKIカード先行（２次先行）

「楽天カード YOSHIKIデザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/ 6月15日（月）12:00〜6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行

【VIP】https://r10.to/ydvisavip2026

【VISA】https://r10.to/ydvisa2026

【yoshikitty】https://r10.to/ydyoshikitty2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行

YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/

YOSHIKIチャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY先行

https://r10.to/yoshikiscarlet 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w 6月29日（月）12:00〜7月5日（日）23:59 プレイガイド先行

https://r10.to/yoshiki2026 7月11日（土）10:00〜 一般販売開始

https://r10.to/yoshiki2026 【VIP プレミアムパッケージ サービス内容】 YOSHIKIとミート＆グリート＋プロカメラマンによる写真撮影Baccarat製100回記念クリスタルプレート（予定）センターステージ2列目テーブルまで確約VIPプレミアムパッケージ専用パスVIP専用受付VIP専用コンシェルジュVIP専用ラウンジ YOSHIKIとミート＆グリート＋プロカメラマンによる写真撮影Baccarat製100回記念クリスタルプレート（予定）センターステージ2列目テーブルまで確約VIPプレミアムパッケージ専用パスVIP専用受付VIP専用コンシェルジュVIP専用ラウンジ

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