テラスカイはストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２５６３円でカイ気配となっている。きょう午前１１時１０分ごろ、グループ会社のＱｕｅｍｉｘがデンソーとの共同研究により、量子コンピューター上で分子動力学（ＭＤ）シミュレーションを実行するための基盤技術を開発したと発表した。同時に三井金属との共同研究で量子コンピューターを使った材料開発を大幅に効率化する