新型「ランクルFJ」発売と同時に即完売!?最近は新型車が続々と登場していますが、なかでも特に注目される車種がトヨタ「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」です。「ランドクルーザー（ランクル）」は悪路に強いSUVのシリーズで、現在は「70」「250」「300」を展開。そんなランクルシリーズに新たに設定されたランクルFJは“最もコンパクトなランクル”ですから、日本の道路環境にも適しており、欲しい人も多いのではない