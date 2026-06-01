乃木坂46 自身最長となる東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンと共に14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。夏の全国ツアー「真夏の全国ツアー2026」を2週間後に控える中、新たなシングルのリリース日が7月22日に決定した。5月19日〜21日に開催された＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒