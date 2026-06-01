・ＮＹダウ５１０３２．４６（＋３６３．４９） 高値５１０９４．１８ 安値５０６９８．２７ ・Ｓ＆Ｐ５００７５８０．０６（＋１６．４３） ・ナスダック総合指数２６９７２．６２（＋５５．１４） 出所：MINKABU PRESS