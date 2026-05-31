古典と呼ばれる名作は、作者自身が書き上げたものなのか？「東大・京大で1番読まれた本」（大学生協で長年1位のロングセラー）で知られる『思考の整理学』の著者でもある外山滋比古は、その多くは後世に編集や解釈が加えられ、時代に合った姿に変えられてきたという。誰もが知る文学作品の意外な原型とは？※本稿は、外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。『源氏物語』や『枕草子