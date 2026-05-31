北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、アイスランド代表と国立競技場でフレンドリーマッチを戦う。注目の壮行試合を前にスターティングメンバーが発表され、この一戦限定で招集された吉田麻也がキャプテンとして名を連ねた。37歳のレジェンドはカタールW杯以来、３年半ぶりに代表に復帰。森保一監督は前日会見で、126キャップを誇る大功労者について「スタメンで考えています。前半の10分くらいプレーしてもらって、