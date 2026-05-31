最高気温が30度を超える地域もあり、熱中症に注意が必要です。気温の上昇に伴い、この時期は熱中症だけでなく、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった「脳卒中」にも注意が必要といわれています。脳卒中は冬になりやすい病気といわれていますが、なぜ気温が高くなっても発症リスクが高くなるのでしょうか。晃友相模原病院（相模原市緑区）の院長で、脳神経外科医の小澤仁さんに聞きました。【すごい】えっ…知らなかった！これ