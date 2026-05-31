日本と中南米の違い…谷口容基さんが取り入れる指導法日本の子どもたちにも、伸び伸びプレーしてもらいたい思いがある。ドミニカ共和国など海外でのプレー経験が豊富な谷口容基さんは現在、関西を拠点にオンライン野球教室「DREAM SCHOOL」などで小中高生から大学、独立リーグの選手まで幅広く指導している。異国での挑戦が日本の野球を見直すきっかけにもなり、現在の指導に役立っている部分があるという。「日本人は基本的に真