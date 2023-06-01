プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚キムかた焼きそば」 「オクラ明太冷奴」 「トマトと卵の中華スープ」 の全3品。 カリカリっとした食感が楽しい焼きそば、あっさりとした冷奴、程よい酸味のトマトスープです。【主食】豚キムかた焼きそば 中華麺を油でカリッと揚げ焼にする事で、いつもと違った焼きそばが楽しめます！ ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：683Kcal レシピ