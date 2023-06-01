プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚キムかた焼きそば」 「オクラ明太冷奴」 「トマトと卵の中華スープ」 の全3品。
カリカリっとした食感が楽しい焼きそば、あっさりとした冷奴、程よい酸味のトマトスープです。

【主食】豚キムかた焼きそば
中華麺を油でカリッと揚げ焼にする事で、いつもと違った焼きそばが楽しめます！

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調理時間：10分
カロリー：683Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)130g
白菜キムチ  80g
チンゲンサイ  (葉の部分)2株分
エリンギ  1本 中華麺  (焼きそば用)2玉
コチュジャン  小さじ2
しょうゆ  少々
サラダ油  大さじ3

【下準備】

豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。チンゲンサイは幅3cmに切る。エリンギは長さを半分に切り、手で4等分に裂く。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、中華麺をこんがり焼き色が付くまで両面焼き、器に盛る。

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中華麺は触らずじっくり焼くのがポイントです。
2. (1)のフライパンに豚バラ肉を中火で炒め、火が通ったら白菜キムチ、チンゲンサイ、エリンギ、コチュジャンを入れて強火で炒める。

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3. 全体が炒められたら鍋肌にしょうゆを回しかけ、中華麺の上にのせる。

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【副菜】オクラ明太冷奴
オクラと明太子の相性は抜群！　スパゲティーに混ぜても良いですね。

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調理時間：10分
カロリー：127Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
オクラ  4~5本 明太子  1/2腹 シラス干し  大さじ2
麺つゆ  (ストレート)少々

【下準備】

絹ごし豆腐は4等分にする。オクラは板ずりする(分量外の塩を振ってまな板の上で手のひらで転がす)。明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出す。

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【作り方】

1. オクラは塩が付いたまま熱湯で30秒ほどゆでてザルに上げ、粗熱が取れたら薄い輪切りにする。オクラと明太子を混ぜ合わせる。

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2. 器に絹ごし豆腐、(1)、シラス干しを盛って麺つゆをかける。

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【スープ・汁】トマトと卵の中華スープ
トマトの酸味と酢がサッパリとした、手軽なサンラータン風のスープです。

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調理時間：10分
カロリー：64Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

トマト  1個
溶き卵  1個分
ショウガ  1片
＜スープ＞
  顆粒中華スープの素  小さじ1
  塩  小さじ1/2
  水  300ml
酢  少々
ネギ  (刻み)大さじ1
ゴマ油  少々

【下準備】

トマトは横半分に切ってスプーンで種を取り除き、ヘタを取ってザク切りにする。ショウガは皮をむき、せん切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にゴマ油とショウガを入れて中火で炒める。香りがたったら＜スープ＞の材料を加え、煮たったらトマトを加える。

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水を入れる時、油がはねるので気をつけてください。
2. 再び煮たったら溶き卵を回し入れ、半熟になったら火を止めて酢を加える。器に注ぎ入れ、ネギを散らす。

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