パンダドラゴンが、7月7日にリリースするBlu-ray・DVD『日本武道館公演2026『ドキドキ！？パラゴンカーニバル☆ここが世界のちゅーしんだ！！』』のジャケットデザインを公開した。本作は、2026年1月17日に開催した＜日本武道館公演2026『ドキドキ！？パラゴンカーニバル☆ここが世界のちゅーしんだ！！』＞の模様が収められている。また、7月7日には14th CDシングル「IDOL OF POP / ラブリートファイター」の発売も予定しており、