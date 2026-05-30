[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第1戦](パロ瑞穂)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 野上結貴DF 3 佐藤瑶大DF 13 藤井陽也MF 7 和泉竜司MF 9 浅野雄也MF 14 森島司MF 22 木村勇大MF 27 中山克広MF 31 高嶺朋樹FW 11 山岸祐也控えGK 36 萩裕陽DF 20 三國ケネディエブスDF 44 森壮一朗MF 17 内田宅哉MF 19 甲田英將MF 33 菊地泰智MF 41