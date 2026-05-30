2027年4月以降、経済産業省が定める省エネ基準が大幅に引き上げられることで、基準を満たさない安価な普及モデルが製造・販売できなくなる、いわゆる「2027年問題」がネット上で話題となっています。自宅のエアコンを長年使ってきた人の中には、今年中に購入を検討している人も多いのではないでしょうか。エアコンを買い替える際の具体的な目安について、中古エアコンの販売・設置事業を展開するアイスタ（埼玉県富士見市）代表