セール期間：5月30日～6月7日23時45分まで Amazonにて、PowerAのコントローラーが特別価格で販売されている。期間は6月7日23時45分まで。 Xbox Series X|SやPCに対応した無線および有線のコントローラーがセール価格で販売される。複数のカラーが用意されているほか、Xbox公式ライセンスを取得した製品も用意。シンプルなブラックや「フォート