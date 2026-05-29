全長5.1m！ レクサスの新型「ビッグセダン」登場！レクサスのカナダ法人は2026年5月4日、ラグジュアリーセダン新型「ES」のハイブリッドモデルの販売を開始しました。今回のモデルチェンジで8代目となる新型ESは、レクサスのラインナップにおける中核モデルとして、デザイン、プラットフォーム、パワートレインのすべてを刷新しています。【画像】超カッコいい！ これがレクサス「新型ビッグセダン」です！（30枚以上）新型E