レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペの将来に、注目が集まっている。ラ・リーガ2年目はリーグ戦31試合25ゴール、CLでも11試合15ゴールを記録したが、ムバッペのピッチ外での振る舞いには、一部ファンから厳しい視線も向けられている。ムバッペはシーズン終盤、負傷離脱中にサルデーニャ島で休暇を過ごしていたことが話題となり、売却を求める署名運動まで起きていた。また、シャビ・アロンソ前監督の退任後は、アルバロ・アル