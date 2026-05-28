2026年5月27日、中国のポータルサイト・捜狐に、かつて日本漫画を淘汰（とうた）すると言われた縦スクロール漫画・WEBTOON（ウェブトゥーン）が日本で失速しているとの記事が掲載された。記事は、「ここ数年、頻繁に漫画を読んでいる人なら、多くの作品が以前のようなページをめくる形式ではなく、スマートフォンで縦に延々とスクロールする形式に変わっていたことに気づくだろう。キャラクターはフルカラーで、コマは縦方向に並び