岡本が「スポーツネット」のヒーローインタビューに登場【MLB】Bジェイズ 2ー1 マーリンズ（日本時間28日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に「5番・三塁」で先発出場し、6回の第3打席で19試合ぶりとなる11号を放った。決勝弾を放って試合後にはヒーローインタビューに呼ばれると、ナインから手荒い祝福を受けた。その横で、美女レポーターにも思わぬ“被害”が