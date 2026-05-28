選挙の仕組みについて学んでもらおうと、大分県津久見市の小学校で出前授業が行われ子どもたちが模擬投票を体験しました。 【写真を見る】小学校で模擬選挙「自分の考え持つのが大事」児童が選挙を学ぶ出前授業大分・津久見市 この出前授業は、県と津久見市の選挙管理委員会が将来有権者となる子どもたちの政治参加につなげようと開催しました。 津久見市の堅徳小学校で28日、6年生の児童5人が参加し、架空の町長選挙を想定し