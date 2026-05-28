タレントの辻希美（38）が、高校生の長男に作った“ざるラーメン弁当”を披露し、注目を集めている。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女の育児に奮闘している辻。SNSでは、4月から高校生になった長男・青空の冷やし中華弁当やスパムおにぎり弁当、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日の唐揚げ弁当など、日々の手作り弁当を紹介してきた。ボリューム満点“ざるラ