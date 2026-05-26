[Alexandros]が、ファンクラブ会員に向けたツアー＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞の東京公演を5月24日にZepp Shinjukuにて開催した。本記事では、その模様をお届けしていく。集まっているのはファンクラブ会員のみということもあり、いつものライブとは似て非なる高濃度の熱気が満ちていた開演前の会場。いよいよライブが幕を開けると、序盤から容赦なくレア曲が畳み掛けられていく圧巻の展開に突入していく。川上洋平は、今回披