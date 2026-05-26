ダレノガレ明美が5月25日、自身のXを更新。学歴や職業をめぐる“正論投稿”が、思わぬ波紋を広げている。「この日、ダレノガレさんはいきなり、《わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ》と投稿したのです。続けて、《みんな頑張ってんだよ。いろんな道で》と、学歴や職業だけで人を見下すような風潮に疑問を呈しました。さらに《自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで》とバッサリ切り捨てたのです」（芸能記者）