26日、東京都文京区が2025年に区立幼稚園・小中学校の教員等向けに行った「国際バカロレア」（※）関連オンライン研修について、住民らが区を被告として提起した住民訴訟の第2回口頭弁論が、東京地方裁判所で行われた。 ※スイスのジュネーブに本部を置く非営利組織「国際バカロレア機構（IBO）」が提供する、探究的な学びを重視する国際的な教育プログラム 対象となっているのは、区が区立幼稚園・小中学校の教員を対象