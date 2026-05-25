LUNA SEAの楽曲を使用した秦野駅の駅メロディー導入を記念して、メンバーの手形碑および記念プレートの除幕式が秦野駅北口・まほろば大橋で開催された。この取り組みは、秦野駅の列車接近メロディー(駅メロディー)にLUNA SEAの楽曲「ROSIER」および「I for You」を導入したことを記念して行われたもの。秦野市が制作した手形碑にはメンバー全員の手形が刻まれている。また、駅メロディー導入に向けて署名活動を行うために市民有志