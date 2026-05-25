バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、アジアンテイストの新商品「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」を含む3品を5月27日から期間限定で販売します。【写真】ちょっと待って！エビパティ＆ポップコーンシュリンプ2尾ボリュームすごすぎな新バーガーも見る！「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」は、ビーフ100％のパティに、プリプリのエビを香ばしく揚げたポップコー