松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、新商品「ジャンボチキンかつ」を5月27日午後3時から期間限定で販売します。【写真】タルタル付き、ロースかつ付きのボリューム満点メニューも！「ジャンボチキンかつ」シリーズを一挙に見る！新商品は、通常量のチキンのボリュームを超えた特大サイズの鶏肉に、丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げたボリューム満点の一品になっています。価格は単品が680円（