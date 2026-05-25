今年第1四半期（1〜3月）に中国の貿易が力強いスタートを切り、前年同期比で15％増加して、四半期の増加率として約5年ぶりの高水準を記録する中、新しい人気輸出商品が数多く登場した。中国メディアは光ファイバー・光ケーブルには世界から注文が相次いでいる、と伝えた。中国網が紹介した共産党機関紙・人民日報の電子版記事によると、江蘇省南通市にある光ファイバー製品メーカーでは、5月初めまでの1年間に特殊光ファイバー製品