漫画家の柿ノ種まきこさんの漫画「胸チラ見おやじを発見した話」が、インスタグラムで投稿されて以来、1300以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む作者が病院の待合室で座っていたとき、持っていた診察券を何度も床に落としては、近くの女性に拾ってもらうおじさんを見かけました。その不自然な挙動を見た作者は…という内容で、読者からは「これは許せない！」「昔、似たような経験をしました」「女性は意外と気