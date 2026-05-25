漫画家の柿ノ種まきこさんの漫画「胸チラ見おやじを発見した話」が、インスタグラムで投稿されて以来、1300以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

作者が病院の待合室で座っていたとき、持っていた診察券を何度も床に落としては、近くの女性に拾ってもらうおじさんを見かけました。その不自然な挙動を見た作者は…という内容で、読者からは「これは許せない！」「昔、似たような経験をしました」「女性は意外と気付いているからな！」などの声が上がりました。

親切心につけ込む“不審な行動”

柿ノ種まきこさんは、インスタグラムやXで作品を発表しています。柿ノ種まきこさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

柿ノ種まきこさん「主にXで反響があり、多くの方に漫画が届いてうれしかった反面、コメント内でさまざまな意見をいただき、たくさんのことを考えさせられました」

Q.このおじさんの行動に対して、率直にどのように感じましたか。

柿ノ種まきこさん「疑惑が確信に変わった瞬間、おじさんに対しての怒りが湧いてきました。そして後から、その場で何もできなかった自分に対して怒りも湧いて。そのフツフツとした怒りが払拭できず、漫画に描くことで、このようなおじさんに対しての抑止力になればと思いました。また、女性の方々にも気を付けるきっかけになればいいな、とも思いました」

Q.このときのおじさんの行動は、明らかに不審なものだったのでしょうか。

柿ノ種まきこさん「私が見たおじさんは、『キョロキョロしている』『用もないのに待合室をうろうろしている』『若い女性の前で立ち止まる』など、明らかに不審な動きをしていました。何度も診察券を女性の前で落とすのも、不自然でした」

Q.このおじさんのような行動は、他でも見たことがありますか。

柿ノ種まきこさん「以前、階段の下で急に座り込むおじさんを見かけたことがあります。靴ひもを気にするふりをしてしゃがみ込み、目線は階段の上段を歩いている女性のスカートに向けられていました。きっとあげればキリがないほど、こういったことは日常的にあるのではないかな、と思っています」

Q.女性の立場から、どのような注意が必要だと感じましたか。

柿ノ種まきこさん「作中のような被害を、知らないうちに受けている女性も多いのではないかと思います。もちろん自衛として、いろいろと対策をしている方も多いと思いますが…。今回漫画で取り上げた例は、人の親切心につけ込んだ行為だったので、より悪質に感じました。『こういうこともあるのね』と参考にしていただけたらうれしいです」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

柿ノ種まきこさん「今回の漫画は実体験を元にしています。現場で見ていた立場からすると、他に考える余地がないくらい、おじさんが悪いと感じていました。しかし漫画を投稿すると、『女性側が悪い』という意見も少なからずありました。『被害を被った側なのになぜ？』という思いもありましたが、私の漫画の表現力が足りなかった部分があったのかな、と反省しました。また、さまざまな意見があるのは当然なので、そういったことにより配慮ができる漫画を今後も描いていきたいなと思いました。元々はシュールでクスッと笑えるような漫画が好きなので、そういった日常漫画をこれからも制作していきたいです」