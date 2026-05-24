眠りの質を上げるために、睡眠アプリを使っている人は多いのではないでしょうか。有効活用するコツや使用時の注意点について、寝具の製造、販売を手掛ける西川（東京都中央区）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「睡眠アプリ」を使うときの“注意点”です！公式アカウントは「『ちゃんと寝てるはずなのに、なんかスッキリしない…』 そんな方こそ、睡眠アプリ」と投稿し、「寝て