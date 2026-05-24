炊いた米を冷凍する際、ラップで包むのに適したタイミングについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが炊いた米を上手に冷凍保存する“裏技”です！公式アカウントは「【意外と知らない！？おいしいご飯の冷凍方法】」「炊きたてのご飯を冷凍保存する時、あなたはどちらのタイミングでラップに包んでいますか？」と投稿し、炊き