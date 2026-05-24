炊いた米を冷凍する際、ラップで包むのに適したタイミングについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが炊いた米を上手に冷凍保存する“裏技”です！

公式アカウントは「【意外と知らない！？おいしいご飯の冷凍方法】」「炊きたてのご飯を冷凍保存する時、あなたはどちらのタイミングでラップに包んでいますか？」と投稿し、炊き立ての状態ですぐにラップに包むべきか、少し冷ましてから包むべきかをクイズ形式で質問。

同アカウントは「実は、解凍後もふっくらおいしく食べるための“正解”があるんです」とコメントし、熱いうちにラップで包む方法を勧めています。

その理由について、「炊き立ての米には水分がたっぷり含まれており、温かいうちに包むことでことでふっくらした食感を保ちやすい」「冷ましてしまうと水分が逃げてパサパサになる」などと解説しています。

なお、熱々のまま冷凍庫に入れると他の食材が傷む原因となります。ラップで包んだ後、室温で粗熱を取ってから冷凍庫に入れるのが安全だといいます。炊いた米を冷凍保存する際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。