セブン−イレブン・ジャパンが、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を発売中。SNSで話題の第1弾の6商品が、5月25日で販売を終了します。【画像】でっか！ 「サイズ感が超バグってる」増量商品を見る！（13枚）「最高に幸せ」増量キャンペーンに絶賛の声「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて販売。5月25日までの第1弾では、チャーハン・チャーシューを増量した「直火炙（あぶ