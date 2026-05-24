セブン−イレブン・ジャパンが、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を発売中。SNSで話題の第1弾の6商品が、5月25日で販売を終了します。

【画像】でっか！ 「サイズ感が超バグってる」増量商品を見る！（13枚）

「最高に幸せ」増量キャンペーンに絶賛の声

「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて販売。

5月25日までの第1弾では、チャーハン・チャーシューを増量した「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」（496円、以下、税込み）、野菜・麺・スープ・背脂ニンニクを増量した「中華蕎麦（そば）とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」（734円）、全体量1.5倍の「つぶつぶコーンマヨネーズ」（170円）、1組増量した「セブン−イレブンこだわり THEたまごサンド」（291円）、粒あん1.5倍・ホイップ2.4倍・生地1枚を増量した「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」（213円）、全体量1.5倍の「こうじ味噌（みそ）マヨネーズ入り 野菜スティック」（280円）がラインアップされています。

SNS上では、「チャーハン、このボリュームで500円切るのはえげつない」「増量豚ラーメン、なんかサイズ感が超バグってる（笑）」「セブンで増量してるつぶつぶコーンマヨネーズ、ガチでおいしい。マヨコーンの海。最高に幸せ…」「たまごサンドのボリュームがヤバくて腹パンパン」「セブンの増量生どら焼。ハンバーガーみたいな厚みがあります！」「野菜スティックコスパ神すぎて一生これ食べてたい」と、増量した商品に驚き、キャンペーンを楽しむ声が多数上がっています。

引き続き販売中の6月1日までの第2弾は、牛肉・ご飯を増量した「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、とろろ・麺・つゆを増量した「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量した「ソーセージエッグマフィン」（311円）、全体量1.5倍の「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円）、全体量約2.5倍の「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円）、ご飯を増量した「塩むすび」（156円）という顔ぶれです。