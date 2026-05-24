キルフェボン（静岡市葵区）のタルト専門店「キルフェボン」が、新商品「特選“佐藤錦”のタルト」を含む夏の新商品14種を6月1日から期間限定で販売します。【写真】豪華！フルーツたっぷりのタルトケーキ！夏の新メニュー14種を一挙にチェック！特選“佐藤錦”のタルトは、サクランボの王様“佐藤錦”とカスタードクリームにフロマージュブランを加えたムースとサクサクのタルトの組み合わせが楽しめます。価格は1ピース2