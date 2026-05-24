ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、対象のおにぎりまたはサンドイッチを購入すると、麺類に使える50円引き券がもらえる新キャンペーン「初夏はつるっと、冷し麺！」を5月27日から期間限定で実施します。【写真】でわかりやすく！狙いやすい“500円以下”セット全3種類がコレです！同社は、キャンペーンについて、5月後半から「日中は汗ばむ日も増え、軽く食べやすいおにぎりやサンドイ